Pronostici di oggi 15 maggio | Premier League e spareggio salvezza in Serie B

Da infobetting.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi 15 maggio si tengono diverse partite di calcio in Inghilterra e Italia. In Premier League si disputano incontri tra squadre che cercano punti fondamentali per la classifica. In Serie B, invece, si gioca uno spareggio decisivo per la salvezza, con due squadre che si affrontano per evitare la retrocessione. Sono previste anche altre sfide tra club di diverse posizioni di classifica, mentre gli appassionati seguono con attenzione i pronostici e le analisi pre-partita.

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Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 15 maggio. Aston Villa e Liverpool non hanno ancora aritmeticamente conquistato un piazzamento tra le prime cinque dunque l’anticipo di stasera ha un valore importante, così come lo ha ovviamente il match di andata tra Bari e Südtirol che si giocano una fetta di salvezza. Poi tutto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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