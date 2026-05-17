Padova professore di religione arrestato per violenza sessuale | Ha abusato di sette minorenni

Un professore di religione è stato arrestato a Padova con l’accusa di aver abusato di sette minorenni tra il 2017 e marzo di quest’anno. L’uomo, di nome Francesco Saviane, è stato fermato dalla polizia dopo una serie di indagini che hanno portato alla sua cattura. Le accuse riguardano episodi di violenza sessuale commessi nei confronti di studenti minorenni che frequentavano le sue lezioni. La vicenda è al centro dell’attenzione delle autorità investigative.

Un professore di religione, Francesco Saviane, è stato arrestato dalla polizia di Padova con l’accusa di aver abusato di sette ragazzi, tutti minorenni, tra il 2017 e lo scorso marzo. Come riporta il Gazzettino, l’uomo, 36 anni, è stato anche animatore in alcune parrocchie nel Padovano e collaboratore di una realtà sportiva. Da venerdì scorso si trova agli arresti domiciliari nella canonica di un comune dell’hinterland. Le indagini. A far scattare le indagini è stata la segnalazione di una delle vittime, che nei mesi scorsi aveva confidato a un altro insegnante dello stesso istituto quanto accaduto con il professore di religione. Dal cellulare del ragazzo sono poi emerse le chat con altri amici che avevano subito gli stessi abusi e che si confidavano tra loro. 🔗 Leggi su Open.online

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Professore di religione arrestato per violenza sessuale: «Ha abusato di sette minorenni»

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