Professore di religione arrestato per violenza sessuale | Ha abusato di sette minorenni

Un insegnante di religione di 36 anni è stato arrestato a Padova con l’accusa di aver abusato di sette minorenni. Il docente, che lavorava presso l’Istituto Barbarigo della città, è stato fermato dalle forze dell’ordine e portato in caserma. Le indagini sono ancora in corso e coinvolgono diverse vittime, tutte sotto la soglia della maggiore età. La scuola ha annunciato di aver preso provvedimenti immediati e di aver collaborato con le autorità.

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PADOVA - Francesco Saviane ha 36 anni ed è stato docente di religione all’Istituto Barbarigo di Padova. Ma anche animatore in alcune parrocchie del Piovese e dell’Alta padovana e collaboratore di una realtà sportiva nella cintura urbana di Padova. Era stato anche seminarista ma il suo percorso ecclesiastico era stato interrotto per lo stesso volere della Diocesi di Padova. Da venerdì mattina Francesco Saviane è agli arresti domiciliari nella canonica di un comune dell’hinterland. È stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile su mandato del giudice per le indagini preliminari Laura Alcaro che ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Sergio Dini. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Professore di religione arrestato per violenza sessuale: «Ha abusato di sette minorenni» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 50,000 Witnesses: End of Nazi Traitor Who Did Not Escape: Pfitzner Sullo stesso argomento Leggi anche: “Abusata e filmata mentre era sotto effetto di droga”: sette perquisizioni per violenza sessuale di gruppo. Arrestato un 23enne Pistoia, respinto il ricorso del professore accusato di violenza sessualeÈ stato respinto dal giudice del lavoro il ricorso del professore di 53 anni per quanto riguarda la misura del licenziamento dopo la condanna a due...