Milano pro Pal insultano la Brigata ebraica che viene allontanata dal corteo Fiano | Ci hanno detto siete saponette mancate mai successa una cosa così – Il video

Durante un corteo a Milano, alcuni partecipanti hanno insultato i sostenitori della Brigata ebraica, che sono stati successivamente allontanati. Un testimone ha riferito di aver subito un’ingiuria legata alla presenza della stella di David sugli striscioni, motivata dalla difesa del diritto di Israele e della Brigata a partecipare alla manifestazione. Un rappresentante ha commentato che sono stati cacciati perché portavano simboli e slogan associati a Israele e alla Brigata ebraica.

«Siamo stati cacciati dal corteo, perché abbiamo nei nostri striscioni la stella di David, perché difendiamo il diritto dello stato d’Israele di esistere, perché difendiamo i diritti della Brigata ebraica a sfilare? Non lo so, chiedetelo a loro». Se lo chiede Emanuele Fiano, esponente del Pd e di Sinistra per Israele, presente con la Brigata Ebraica al corteo del 25 aprile a Milano. «Adesso non ho ancora deciso cosa faremo, se andare in piazza del Duomo o meno. Questo è il cinquantesimo anno che partecipo, non era mai successa una cosa così», ha aggiunto. «Saponette mancate». « Uno ci ha detto, siete solo saponette mancate », ha riferito Fiano, parlando delle contestazioni ricevute alla Brigata ebraica dai manifestanti pro Palestina.🔗 Leggi su Open.online

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