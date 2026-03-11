Tudor ha ucciso la carriera di Kinsky mai vista una cosa simile | tutti contro l’allenatore del Tottenham

Igor Tudor, attuale allenatore del Tottenham, è stato accusato di aver danneggiato gravemente la carriera del portiere Antonin Kinsky. La vicenda ha suscitato molte reazioni, con diverse persone che criticano aspramente Tudor per il suo ruolo in questa situazione. La polemica si concentra sull’impatto che il tecnico avrebbe avuto sul percorso professionale del giovane atleta.

Igor Tudor, tra le altre cose, è al momento accusato di aver “ucciso” la carriera del giovane portiere Antonin Kinsky. Quei 17 minuti allo sbaraglio in Champions League contro l’Atlético Madrid sono già storia del calcio, non tanto per le due papere e per i tre gol subiti, ma soprattutto per la scelta insensata – appunto – del tecnico che sta definitivamente affondando il Tottenham. Il Telegraph ha deciso di analizzare i 17 minuti di follia del povero portiere riserva di Vicario in maniera forense, quasi. Episodio per episodio. E poi dopo, sempre come in un processo, ha raccolto le “testimonianze”. La decisione di bruciare così Kinsky ha scioccato per esempio Paul Robinson, ex portiere degli Spurs e della nazionale inglese: “ Non ho mai visto una cosa del genere su un campo da calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

