Processo Pierina alla fase clou arriva l’affondo della Procura | ecco gli elementi che incastrano Dassilva
Oggi, nel tribunale di Rimini, si svolge una delle fasi cruciali del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. La Procura ha presentato nuovi elementi che puntano a dimostrare le responsabilità di Dassilva, con dettagli che sarebbero in grado di incastrarlo. La discussione si concentra su prove che coinvolgono l’imputato e che potrebbero influenzare l’esito del procedimento. La giornata si preannuncia decisiva per capire meglio le accuse e il percorso delle indagini.
Rimini, 18 maggio 2026 – Oggi, lunedì 18 maggio, il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli arriva a uno dei momenti più importanti. In tribunale è prevista la requisitoria del pm Daniele Paci nel procedimento che vede imputato Louis Dassilva. Dopo mesi di udienze e testimonianze, la Procura presenterà davanti alla Corte d’Assise la propria ricostruzione dei fatti legati al delitto della 78enne, uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nel garage del condominio di via del Ciclamino a Rimini. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacacaso-pierina-tablet-chiave-giallo-pqyhbtyo Il movente di Dassilva secondo gli inquirenti. Secondo gli inquirenti, Dassilva avrebbe agito per evitare che la donna scoprisse la relazione con Manuela Bianchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Processo Pierina Paganelli, l'arrivo di Valeria Bartolucci
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Caso Pierina, arriva il giorno chiave. La Procura prepara l’affondo finale: attesa per la richiesta su Dassilva
Louis, il giorno della testimonianza: Dassilva racconta la sua verità. Momento chiave del processo di PierinaRimini, 30 marzo 2026 – Giornata importante oggi in tribunale a Rimini per il processo sull’omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa il 3...
Mattino 5. . Caso Pierina Paganelli, oggi termina la fase istruttoria del processo Gli aggiornamenti a #Mattino5 in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity - Facebook facebook
Rimini. Omicidio Pierina, ecco la fase decisiva: richiesta di ergastolo in vista per LouisDomani in aula inizia la fase conclusiva e decisiva del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a coltellate la sera del 3 ... corriereromagna.it
Pierina Paganelli: il 30 marzo Dassilva alla sbarra | I legali: Non è ancora emersa nessuna prova certaSvolta nel processo sulla morte di Pierina Paganelli: il 30 marzo Louis Dassilva convocato per l'esame speciale che potrebbe portare alla sentenza Sembra pronta a entrare nella sua ultimissima fase, ... ilsussidiario.net