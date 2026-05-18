Processo Pierina alla fase clou arriva l’affondo della Procura | ecco gli elementi che incastrano Dassilva

Da ilrestodelcarlino.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, nel tribunale di Rimini, si svolge una delle fasi cruciali del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. La Procura ha presentato nuovi elementi che puntano a dimostrare le responsabilità di Dassilva, con dettagli che sarebbero in grado di incastrarlo. La discussione si concentra su prove che coinvolgono l’imputato e che potrebbero influenzare l’esito del procedimento. La giornata si preannuncia decisiva per capire meglio le accuse e il percorso delle indagini.

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Rimini, 18 maggio 2026 – Oggi, lunedì 18 maggio, il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli arriva a uno dei momenti più importanti. In tribunale è prevista la requisitoria del pm Daniele Paci nel procedimento che vede imputato Louis Dassilva. Dopo mesi di udienze e testimonianze, la Procura presenterà davanti alla Corte d’Assise la propria ricostruzione dei fatti legati al delitto della 78enne, uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nel garage del condominio di via del Ciclamino a Rimini. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacacaso-pierina-tablet-chiave-giallo-pqyhbtyo Il movente di Dassilva secondo gli inquirenti. Secondo gli inquirenti, Dassilva avrebbe agito per evitare che la donna scoprisse la relazione con Manuela Bianchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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