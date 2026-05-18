Processo Pierina alla fase clou arriva l’affondo della Procura | ecco gli elementi che incastrano Dassilva

Oggi, nel tribunale di Rimini, si svolge una delle fasi cruciali del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. La Procura ha presentato nuovi elementi che puntano a dimostrare le responsabilità di Dassilva, con dettagli che sarebbero in grado di incastrarlo. La discussione si concentra su prove che coinvolgono l’imputato e che potrebbero influenzare l’esito del procedimento. La giornata si preannuncia decisiva per capire meglio le accuse e il percorso delle indagini.

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