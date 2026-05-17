Caso Pierina arriva il giorno chiave La Procura prepara l’affondo finale | attesa per la richiesta su Dassilva

Domani si svolgerà l’udienza conclusiva del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. La Procura ha preparato la richiesta di condanna nei confronti di Dassilva, uno degli imputati. Durante l’ultima udienza sono state ascoltate le testimonianze di alcuni testimoni e sono stati presentati gli ultimi elementi probatori. La difesa ha invece evidenziato alcune incongruenze nelle accuse, mentre il giudice ha fissato la discussione finale per la prossima settimana.

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Il processo per l’ omicidio di Pierina Paganelli va verso le battute finali. Domani nell’aula della Corte d’Assise del tribunale di Rimini sarà infatti il giorno della requisitoria del pubblico ministero Daniele Paci, chiamato a ricostruire davanti ai giudici il quadro accusatorio elaborato in questi mesi e a formulare le richieste della Procura nei confronti di Louis Dassilva, unico imputato per il delitto della pensionata riminese uccisa con 29 coltellate nel garage del condominio di via del Ciclamino nella notte del 3 ottobre 2023. Per Dassilva, difeso dagli avvocati Andrea Guidi e Riario Fabbri, potrebbe arrivare la richiesta di condanna all’ergastolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina, arriva il giorno chiave. La Procura prepara l’affondo finale: attesa per la richiesta su Dassilva ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Caso Pierina Paganelli, il giallo del movente e la posizione di Louis Dassilva Sullo stesso argomento Louis, il giorno della testimonianza: Dassilva racconta la sua verità. Momento chiave del processo di PierinaRimini, 30 marzo 2026 – Giornata importante oggi in tribunale a Rimini per il processo sull’omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa il 3... "Quella sera...". Cosa scappa a Dassilva: la frase su Pierina al processo è un casoSi è svolta questa mattina, davanti alla Corte d'Assise di Rimini, presieduta dal giudice Fiorella Casadei, la deposizione di Louis Dassilva, il... Erba, Garlasco, Liliana Resinovich, Pierina Paganelli, Impagnatiello, Turetta, il caso della ricina... spettacolo continuo su tutti i media, un pubblico affamato di @giorgiocavagna1 x.com Caso Pierina, arriva il giorno chiave. La Procura prepara l’affondo finale: attesa per la richiesta su DassilvaIl pubblico ministero Daniele Paci chiuderà domani l’istruttoria davanti alla Corte d’Assise ricostruendo il delitto di via del Ciclamino e il presunto movente legato alla relazione con Manuela Bianch ... ilrestodelcarlino.it Chi è Loris Bianchi, fratello di Manuela nel caso Pierina Paganelli: la moglie Serena Badia in coma, i vocali WhatsApp e il processo a Louis DassilvaC’è un nome che, nelle ultime ore, è tornato con forza dentro il caso Pierina Paganelli: Loris Bianchi. Non perché sia imputato, non perché sia accusato dell’omicidio, ma perché la sua figura continua ... alphabetcity.it