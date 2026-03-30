Louis il giorno della testimonianza | Dassilva racconta la sua verità Momento chiave del processo di Pierina

Oggi si è svolta in tribunale a Rimini la testimonianza di Dassilva nel processo riguardante l’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023 nel garage sotterraneo di via del Ciclamino. La giornata è stata caratterizzata dall’audizione del testimone, che ha fornito dettagli sulla vicenda e sulla scena del crimine. La sessione rappresenta un momento cruciale dell’udienza.

Rimini, 30 marzo 2026 – Giornata importante oggi in tribunale a Rimini per il processo sull’omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage sotterraneo di via del Ciclamino. Davanti alla Corte d’Assise di Rimini, presieduta dal giudice Fiorella Casadei, è stata infatti inserita un’udienza supplementare che potrebbe cambiare il dibattimento. Il passaggio più atteso riguarda Louis Dassilva, il 35enne senegalese attualmente in carcere e unico imputato nel procedimento, vicino di casa della vittima e amante clandestino della nuora, Manuela Bianchi. La deposizione di Louis era prevista per il 13 aprile. In base al programma definito dalla Corte, l’uomo potrebbe essere ascoltato già oggi, nonostante la sua deposizione fosse inizialmente prevista il 13 aprile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Louis, il giorno della testimonianza: Dassilva racconta la sua verità. Momento chiave del processo di Pierina Articoli correlati Omicidio Pierina e il processo a Louis Dassilva: dalle intercettazioni con Manuela al rito voodooRimini, 23 marzo 2026 – È ripartito dal merito delle indagini il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli in Corte d’Assise a Rimini, che vede... Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva resta in carcere: la decisione del RiesameIl Tribunale del Riesame di Bologna ha deciso che Louis Dassilva, unico imputato per l'omicidio della 78enne Pierina Paganelli, resterà in carcere. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Louis il giorno della testimonianza... Discussioni sull' argomento Louis, il giorno della testimonianza: Dassilva racconta la sua verità. Momento chiave del processo di Pierina; Processo per l'omicidio Paganelli. Lunedì è il giorno di Louis Dassilva; Quarto Grado: Il giallo di Pierina Paganelli: Louis e il mistero dei riti voodoo Video; Dal papillon alla tuta del Napoli: solo cambi d'abito o c'è di più? L'esperto commenta i look di Dassilva. Processo morte Pierina, terminata la dodicesima udienza. Il 30 marzo parla Dassilva (VIDEO)Nell'aula Falcone - Borsellino è il giorno della dodicesima udienza del processo a Louis Dassilva, imputato con l'accusa di omicidio volontario aggravato per ... chiamamicitta.it #HDWGHWTStockholm| Louis mentre interagiva con una fan in barricade! © owner x.com Louis Armstrong suona per sua moglie nei pressi della piramide di Giza, 1961 - facebook.com facebook