Pro-Longevity Days le farmacie mappano gratis lo stile di vita | chi aderisce in provincia di Novara

Dal 20 al 23 maggio, in alcune farmacie della provincia di Novara e di altre zone del Piemonte, si svolgerà l'iniziativa Pro-Longevity Days. L'evento, promosso da GenAge di Unifarco e dalla rete delle Farmacie specializzate di Farmacisti preparatori, prevede la mappatura gratuita dello stile di vita dei clienti. Durante questi giorni, i cittadini potranno sottoporsi a valutazioni e ricevere indicazioni legate alla salute e al benessere. L'obiettivo è offrire un servizio di consulenza personalizzata senza costi aggiuntivi.

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