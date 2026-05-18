Pro-Longevity Days le farmacie mappano gratis lo stile di vita | chi aderisce in provincia di Novara
Dal 20 al 23 maggio, in alcune farmacie della provincia di Novara e di altre zone del Piemonte, si svolgerà l'iniziativa Pro-Longevity Days. L'evento, promosso da GenAge di Unifarco e dalla rete delle Farmacie specializzate di Farmacisti preparatori, prevede la mappatura gratuita dello stile di vita dei clienti. Durante questi giorni, i cittadini potranno sottoporsi a valutazioni e ricevere indicazioni legate alla salute e al benessere. L'obiettivo è offrire un servizio di consulenza personalizzata senza costi aggiuntivi.
Dal 20 al 23 maggio, diverse farmacie del Piemonte ospiteranno i Pro-Longevity Days, un'iniziativa promossa da GenAge (Unifarco) e dalla rete delle Farmacie specializzate di Farmacisti preparatori. I cittadini potranno accedere gratuitamente a un servizio di mappatura del proprio stile di vita. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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