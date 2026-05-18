Pro-Longevity Days le farmacie mappano gratis lo stile di vita | chi aderisce in provincia di Novara

Da novaratoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 20 al 23 maggio, in alcune farmacie della provincia di Novara e di altre zone del Piemonte, si svolgerà l'iniziativa Pro-Longevity Days. L'evento, promosso da GenAge di Unifarco e dalla rete delle Farmacie specializzate di Farmacisti preparatori, prevede la mappatura gratuita dello stile di vita dei clienti. Durante questi giorni, i cittadini potranno sottoporsi a valutazioni e ricevere indicazioni legate alla salute e al benessere. L'obiettivo è offrire un servizio di consulenza personalizzata senza costi aggiuntivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dal 20 al 23 maggio, diverse farmacie del Piemonte ospiteranno i Pro-Longevity Days, un'iniziativa promossa da GenAge (Unifarco) e dalla rete delle Farmacie specializzate di Farmacisti preparatori. I cittadini potranno accedere gratuitamente a un servizio di mappatura del proprio stile di vita. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Pro-Longevity Days in Puglia: consulenze gratuite in farmacia dal 20 al 23 maggioDal 20 al 23 maggio, quattro farmacie pugliesi aderenti al progetto GenAge® di Unifarco apriranno gratuitamente le porte ai cittadini per una prima...

Tumore al seno, un quarto degli anni di vita persi per lo stile di vita: ecco cosa cambiare (e cosa no)Il tumore al seno continua a rappresentare una delle sfide più imponenti per la salute pubblica globale, ma una nuova, vastissima ricerca pubblicata...

pro longevity days pro longevity days lePro-Longevity Days, le farmacie mappano gratis lo stile di vita: chi aderisce in provincia di NovaraSono in tutto sette le farmacie piemontesi, una novarese. L'iniziativa promossa da GenAge (Unifarco) e dalla rete delle Farmacie specializzate di Farmacisti preparatori ... novaratoday.it

Pro-Longevity Days in Puglia: consulenze gratuite in farmacia dal 20 al 23 maggioDal 20 al 23 maggio quattro farmacie pugliesi offrono consulenze gratuite sullo stile di vita nell'ambito dei Pro-Longevity Days di GenAge® e Unifarco ... foggiatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web