Pro-Longevity Days in Puglia | consulenze gratuite in farmacia dal 20 al 23 maggio
Dal 20 al 23 maggio, in quattro farmacie della regione, sarà possibile ricevere consulenze gratuite dedicate alla longevità. L'iniziativa si inserisce nel progetto GenAge® di Unifarco e prevede incontri con specialisti che offriranno un primo approfondimento sullo stile di vita dei cittadini. Durante questi giorni, gli utenti potranno ottenere informazioni e valutare aspetti legati al benessere e all'invecchiamento, senza alcun costo o impegno. L'evento si svolge su tutto il territorio regionale, coinvolgendo diverse strutture.
Dal 20 al 23 maggio, quattro farmacie pugliesi aderenti al progetto GenAge® di Unifarco apriranno gratuitamente le porte ai cittadini per una prima consulenza sulla longevità e un'analisi approfondita dello stile di vita. L'iniziativa, chiamata Pro-Longevity Days, rientra nel programma delle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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