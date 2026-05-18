Pro-Longevity Days in Puglia | consulenze gratuite in farmacia dal 20 al 23 maggio

Dal 20 al 23 maggio, in quattro farmacie della regione, sarà possibile ricevere consulenze gratuite dedicate alla longevità. L'iniziativa si inserisce nel progetto GenAge® di Unifarco e prevede incontri con specialisti che offriranno un primo approfondimento sullo stile di vita dei cittadini. Durante questi giorni, gli utenti potranno ottenere informazioni e valutare aspetti legati al benessere e all'invecchiamento, senza alcun costo o impegno. L'evento si svolge su tutto il territorio regionale, coinvolgendo diverse strutture.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui