Dal 4 al 15 maggio, cinquanta centri specialistici in tutta Italia offriranno consulenze gratuite dedicate alle persone con diabete. La campagna nazionale Pronto Diabete consente di prenotare appuntamenti presso queste strutture per ricevere assistenza diabetologica senza costi. Le prenotazioni possono essere effettuate seguendo le istruzioni fornite dagli organizzatori, con l’obiettivo di agevolare l’accesso a servizi medici specifici per questa condizione.

Una patologia spesso subdola che se trascurata o non trattata correttamente può determinare danni anche gravi a organi e tessuti, in particolare cuore e reni. Per promuovere una maggiore informazione, supportare al meglio i diabetici e contribuire alla prevenzione delle complicanze, torna anche quest’anno la campagna nazionale Pronto Diabete, che dal 4 al 15 maggio mette a disposizione consulenze diabetologiche gratuite in 50 centri specialistici distribuiti su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa, patrocinata della Società Italiana di Diabetologia e dell’Associazione Medici Diabetologi, con l’adesione di Diabete Italia e Sistema...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Diabete, consulenze gratuite in 50 centri specialistici di tutt'Italia, dal 4 al 15 maggio. Ecco come prenotare

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