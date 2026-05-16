Salute consulenze fisioterapiche gratuite alla farmacia Farneti | ecco come prenotare
Alla farmacia Farneti è possibile ricevere consulenze fisioterapiche gratuite, un servizio offerto per promuovere la prevenzione e il benessere. Per usufruire di queste visite, è necessario prenotare in anticipo. L’iniziativa vede la collaborazione tra la farmacia stessa e Confcommercio, con l’obiettivo di favorire l’accesso a servizi di supporto alla salute senza costi aggiuntivi. Le modalità di prenotazione e i dettagli sulle disponibilità vengono comunicate attraverso i canali ufficiali dell’attività.
Prosegue l’impegno di farmacia Farneti e Confcommercio sul fronte della prevenzione e della promozione del benessere. Nell’ambito delle iniziative dedicate alla salute della persona, infatti, e in continuità con la campagna posturale già avviata nei mesi scorsi, viene organizzata una giornata di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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