Le previsioni meteo su Napoli e Campania | nuovo aumento delle temperature verso i 20 gradi

Le previsioni meteo indicano un aumento delle temperature a Napoli e in tutta la Campania nei prossimi giorni, con massime che si avvicinano ai 20 gradi. Non sono previste piogge, e le condizioni saranno generalmente soleggiate. La situazione rimane stabile, offrendo condizioni favorevoli per le attività all'aperto. L'assenza di precipitazioni contribuisce a mantenere il clima mite e asciutto.

Temperature in aumento in Campania: massime attorno ai venti gradi nei prossimi giorni e pioggia assente. Primavera ormai imminente.