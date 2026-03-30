Nel fine settimana tra il 30 e il 31 marzo, sul Lago di Como si prevedono ancora alcuni giorni di vento. Successivamente, le temperature aumenteranno di quasi 10 gradi, segnando un’anticipazione dell’estate in vista delle festività pasquali. La variazione climatica rappresenta un cambiamento netto rispetto ai giorni precedenti.

Ancora qualche giorno di vento sul Lago di Como, tra lunedì 30 marzo e martedì 31 marzo, poi il cambio sarà netto: arriva un anticipo d’estate. In queste ore sono attese ancora raffiche anche sostenute, legate al passaggio di aria più fresca. Una fase breve, senza particolari criticità, ma sufficiente a mantenere temperature ancora contenute. Il Lago di Como entrerà così in una fase pienamente primaverile, con clima sempre più mite giorno dopo giorno. Le previsioni per Pasqua, domenica 5 aprile, confermano il trend: cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata e assenza di piogge, condizioni ideali per trascorrere il weekend all’aperto. Temperature piacevoli, con una massima intorno ai 23 gradi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Lago di Como, anticipo d’estate: temperature in aumento di quasi 10 gradi per Pasqua

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