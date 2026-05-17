Il Chelsea ha ufficializzato l’arrivo di Xabi Alonso come nuovo allenatore, escludendo il suo coinvolgimento con il Milan. La squadra rossonera, senza qualificazione in Champions League, vede il nome dell’ex centrocampista spagnolo come possibile candidato, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La situazione di Allegri, che guida la squadra senza aver ottenuto l’accesso alla massima competizione europea, potrebbe influenzare le decisioni sul futuro tecnico. La vicenda resta in evoluzione, senza ulteriori dettagli emergenti.

Si prospetta un'estate di possibili grandi cambiamenti in Casa Milan. La prossima stagione, infatti, potrebbe rappresentare una vera e propria svolta a livello dirigenziale, ma anche tecnico. Come sappiamo, in società sono emerse delle crepe e, la posizione di alcuni dirigenti è a forte rischio: tra i nomi in uscita, quello di Igli Tare è il più sicuro. Dopo una sola stagione, il direttore sportivo albanese potrebbe salutare. I cambiamenti, però, non riguarderebbero solo la dirigenza, ma colpirebbero anche la panchina. In caso di mancata qualificazione in Champions League, obiettivo stagionale dichiarato più e più volte, anche la posizione di Massimiliano Allegri sarebbe a rischio: non è, infatti, escluso un suo addio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Niente Milan per Xabi Alonso: il Chelsea annuncia il nuovo allenatore

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