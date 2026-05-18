Primavera e virus | non solo allergie dietro starnuti e mal di gola si nascondono nuove insidie

Da baritoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo della primavera aumentano le giornate di sole e le temperature miti, portando con sé una serie di fastidi che coinvolgono molte persone. Spesso, starnuti e mal di gola vengono attribuiti alle allergie, ma in alcuni casi si tratta di infezioni virali o altre problematiche che richiedono attenzione. Questa stagione, infatti, porta con sé non solo i classici sintomi allergici, ma anche nuove insidie legate a virus che circolano più attivamente in questo periodo dell’anno.

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Con l’arrivo della bella stagione tornano le giornate più lunghe, il sole e le temperature miti. Ma insieme alla primavera, ogni anno, arrivano anche allergie, raffreddori e una lunga serie di disturbi che spesso vengono confusi tra loro. Starnuti continui, naso chiuso, tosse persistente e mal di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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