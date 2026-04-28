Con l’arrivo della stagione primaverile, molte persone si confrontano con occhi che prudono e frequenti starnuti. Il dottor Renato Sambugaro, specialista nel settore, descrive i sintomi più comuni legati alle allergie e i modi per riconoscerli. La presenza di questi disturbi può influire sulle attività quotidiane, spiega l’esperto, che fornisce indicazioni pratiche per distinguere le allergie stagionali da altre condizioni.

Il dottor Renato Sambugaro, allergologo e immunologo di Habilita, spiega come riconoscere i sintomi e come intervenire tra prevenzione e terapie Naso che cola, occhi che prudono, starnuti continui: con la primavera tornano le allergie stagionali, che colpiscono milioni di persone. Clinicamente note come rinite allergica stagionale, si manifestano quando il sistema immunitario reagisce in modo eccessivo a sostanze normalmente innocue presenti nell’aria, come i pollini. Ne parliamo con il dottor Renato Sambugaro, allergologo e immunologo di Habilita. Siamo entrati in primavera, iniziano i problemi per chi soffre di allergie stagionali? «C’è un calendario che chi è allergico ai pollini conosce molto bene.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Occhi che prudono e starnuti: torna la stagione delle allergie

Notizie correlate

La crema contorno occhi che può salvarti dalle allergie di stagione costa poco più di 10 euroAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

Starnuti dovuti alle allergie? Il tè matcha potrebbe aiutareChi soffre di allergie ben conosce quel momento di resa: il naso che si chiude, gli starnuti a raffica, e l'antistaminico tirato fuori dalla borsa...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Occhi che prudono e starnuti: torna la stagione delle allergie; Salute degli occhi, smog e fumo possono moltiplicare il rischio di congiuntivite; Come sopravvivere alla primavera: consigli utili per contrastare le allergie ai pollini; Allergie stagionali: un purificatore d’aria in casa può fare la differenza?.

Occhi che prudono e starnuti: torna la stagione delle allergieIl dottor Renato Sambugaro, allergologo e immunologo di Habilita, spiega come riconoscere i sintomi e come intervenire tra prevenzione e terapie ... ecodibergamo.it

Come sopravvivere alla primavera: consigli utili per contrastare le allergie ai polliniAdottare piccoli accorgimenti nella routine quotidiana aiuta a ridurre i sintomi delle allergie ai pollini e far sentire meglio i bambini. bimbisaniebelli.it

Caso #Rocchi Occhi puntati sul derby di Coppa Italia x.com

Occhi spalancati nel vuoto. Mani strette alle sbarre. E nessuna via di fuga. Non è una scena di un film. Sta accadendo davvero. Nel Regno Unito, mentre cresce la corsa globale ai farmaci dimagranti, emergono nuove denunce sulla sperimentazione animale n facebook