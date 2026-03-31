Starnuti dovuti alle allergie? Il tè matcha potrebbe aiutare

Uno studio pubblicato su una rivista scientifica ha evidenziato che il tè matcha potrebbe ridurre il riflesso dello starnuto. La ricerca si è concentrata sugli effetti di questa bevanda sulle reazioni allergiche e ha mostrato che alcune componenti del tè potrebbero influenzare questa risposta. Non sono state fornite indicazioni cliniche o raccomandazioni per l’uso, e lo studio si è concentrato esclusivamente sull’effetto in laboratorio.

Chi soffre di allergie ben conosce quel momento di resa: il naso che si chiude, gli starnuti a raffica, e l'antistaminico tirato fuori dalla borsa come un passpartout per affrontare la giornata. E se invece bastasse una tazza di tè? Uno studio dell'Università di Hiroshima, pubblicato sulla rivista Nature, suggerisce che il tè matcha, la polvere verde ottenuta da foglie di tè coltivate in modo speciale, potrebbe ridurre il riflesso dello starnuto in chi soffre di rinite allergica. La scoperta è avvenuta immunizzando cavie di laboratorio con ovoalbumina, un allergene sperimentale standard, ed esponendole poi per via nasale fino a sviluppare i sintomi della rinite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Starnuti dovuti alle allergie? Il tè matcha potrebbe aiutare Articoli correlati Un algoritmo potrebbe aiutare a curare il cancro alla prostataDiversi ricercatori da tutto il mondo, guidati dall’oncologo radioterapista americano Daniel Spratt, hanno sviluppato uno strumento in grado di... La caffeina potrebbe un giorno aiutare a trattare il cancro: lo studioPotrebbe sembrare incredibile, ma qualcosa di comune come il caffè potrebbe avere un ruolo nel trattamento di malattie complesse come il cancro. Tutti gli aggiornamenti su Starnuti dovuti Discussioni sull' argomento Starnuti di primavera. Allergie primaverili: fiori, profumi e… starnutiLa natura si risveglia e si colora, i fiori sbocciano, l’aria si riempie di profumi e del ronzio degli insetti… per molti però la primavera è tutt’altro che una delizia. Alle prese con starnuti, occhi ... temponews.it Come prevenire allergia al polline e graminacee: 7 strategie praticheCome prevenire l’allergia al polline e alle graminacee: strategie efficaci, buone abitudini e consigli pratici per ridurre l’esposizione. novella2000.it