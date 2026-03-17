Terza categoria Wild e Camerlona è corsa a due Lo Sp Lugo cala il tris

Nel girone A di Terza Categoria, Wild Bagnara e Camerlona continuano la loro sfida al vertice, entrambe vittoriose nelle ultime partite. Wild Bagnara ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l’Atletico Lugo grazie a un gol nel finale di Michele Gasparri, mentre Camerlona ha battuto l’Atlas 3-0. La classifica vede ora Wild Bagnara al primo posto con due punti di vantaggio sui rivali.

Prosegue a suon di vittorie il duello al vertice del girone A di Terza Categoria tra Wild Bagnara e Camerlona: la prima batte 1-0 l’Atletico Lugo con un gol nel finale di Michele Gasparri (foto) e resta al comando con 2 punti sui rivali, a loro volta vittoriosi 3-0 contro l’Atlas. Nel girone B, larga vittoria del Vatra – in gol anche il bomber Lamkja – che si impone 4-0 a Porto Corsini e resta al comando del raggruppamento con 4 punti sullo Sporting Lugo che supera 3-0 lo Sporting Castel Guelfo. Risultati 22ª giornata. Girone A: Atlas-Pol. Camerlona 0-3, Giovecca-Coyotes 2-1, Lido Adriano-Cervia Utd U21 1-1, Marradese-Real Mamante 1-0, Sal. Romagna-Cral Mattei 5-1, St. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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