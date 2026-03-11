Affitti alle stelle e 10 milioni di case mancanti | il piano europeo per l’emergenza abitativa

Un nuovo piano europeo mira a risolvere l’emergenza abitativa, affrontando l’aumento dei costi degli affitti e la carenza di oltre 10 milioni di case. Tra le misure previste ci sono la semplificazione delle autorizzazioni edilizie in 60 giorni, incentivi fiscali, limiti agli affitti brevi, maggiore edilizia sociale e un intervento contro le occupazioni abusive.

Permessi edilizi in 60 giorni, incentivi fiscali, tetto agli affitti brevi, più edilizia sociale e freno alle occupazioni abusive. Il Parlamento europeo ha approvato il primo rapporto sulla crisi abitativa nell’Unione Europea, elaborato dalla commissione speciale HOUS. Con 367 voti favorevoli, 166 contrari e 84 astensioni l’Europa affronta così la crisi abitativa che è diventata un’emergenza. Secondo le stime del Parlamento europeo nel continente mancano circa 10 milioni di abitazioni e negli ultimi dieci anni gli affitti sono aumentati di oltre il 30%. Un’escalation che ha colpito soprattutto giovani, studenti e famiglie a reddito medio-basso, sempre più spesso esclusi dal mercato immobiliare delle grandi città. 🔗 Leggi su Panorama.it

