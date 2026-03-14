Fuoco di Sant’Antonio e Pneumococco | sui telefonini degli over 65 arrivano gli sms dell' Ausl Romagna per vaccinarsi

L’Ausl Romagna ha inviato sms ai cittadini over 65 per promuovere la vaccinazione contro il Fuoco di Sant’Antonio e il Pneumococco. Le campagne di sensibilizzazione proseguono con l’obiettivo di aumentare le coperture vaccinali, in linea con i programmi nazionali e regionali. Le comunicazioni sono state inviate direttamente sui telefonini degli utenti interessati.

Le malattie da Pneumococco sono causate da un batterio, denominato Streptococcus pneumoniae, di cui esistono numerose varianti (sierotipi) Continuano le iniziative di promozione delle vaccinazioni previste dai Piani vaccinali nazionale e regionale. In particolare, nei giorni scorsi l'Ausl Romagna ha inviato messaggi tramite fascicolo sanitario elettronico o sms ai nati nel 1961 non vaccinati contro lo Pneumococco e l’Herpes Zoster (Fuoco di Sant’Antonio) con l’invito a vaccinarsi contro queste pericolose malattie. Sono stati inviati messaggi anche ai nati nel 1960 che non si sono vaccinati nel corso del 2025. Dal 2017 è prevista un’offerta vaccinale attiva e gratuita alle persone che compiono 65 anni nel corso dell’anno (nel 2026 i nati nel 1961). 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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