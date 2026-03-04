Papilloma Virus HPV al via una nuova campagna di vaccinazione gratuita con invio di SMS

Dal 4 marzo, in occasione della Giornata mondiale contro l'HPV, l'Azienda USL di Modena avvierà una nuova campagna di vaccinazione gratuita contro il Papilloma Virus. La campagna prevede l'invio di SMS per invitare la popolazione a partecipare. Ogni anno, questa iniziativa mira a contrastare la diffusione dell'infezione tra i cittadini.

Al via la chiamata attiva per le ragazze che compiono 25 anni nel 2026: nel messaggio tutte le indicazioni su come prenotare l’appuntamento. Il 13 marzo vaccinazione straordinaria in piazza Roma a Modena In concomitanza con la Giornata mondiale contro l'HPV, il 4 marzo, prenderà il via in questi giorni la nuova campagna di invito alla vaccinazione gratuita contro il Papilloma Virus (HPV) organizzata ogni anno dall'Azienda USL di Modena per contrastare la più comune tra le infezioni a trasmissione sessuale. Il rischio di contrarre il virus comincia con il primo contatto sessuale, per le donne l'incidenza è più alta intorno ai 25 anni mentre per gli uomini resta elevata anche nelle età successive. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

