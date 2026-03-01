Cefalù e la campagna di prevenzione dell' Asp erogate in poche ore 568 prestazioni

A Cefalù, in poche ore, sono state eseguite 568 prestazioni sanitarie dall'Asp, tra cui Pap test, screening per il diabete, applicazioni di microchip agli animali e test per malattie infettive sessualmente trasmissibili. La campagna di prevenzione ha coinvolto diversi servizi in un breve lasso di tempo, offrendo assistenza a cittadini e animali, e coprendo varie aree della salute pubblica.

In poche ore sono state erogate 568 prestazioni, dal Pap test allo screening per il diabete, dall'applicazione del microchip agli animali ai test per le malattie infettive sessualmente trasmissibili. La seconda tappa stagionale dell'open day itinerante della prevenzione organizzato a Cefalù.