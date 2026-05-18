Durante un evento pubblico, due noti protagonisti del cinema italiano hanno sottolineato l’importanza di controllare regolarmente la pressione sanguigna. Carlo Verdone e Giovanni Veronesi hanno ricordato agli italiani di non trascurare questa abitudine, specialmente in presenza di familiarità con problemi di ipertensione. Hanno evidenziato come nel settore dello spettacolo questa condizione sia molto diffusa, invitando a prestare attenzione ai segnali e a misurarsi frequentemente. Nessuna dichiarazione è stata fatta riguardo a trattamenti o diagnosi specifiche.

“Nel mondo dello spettacolo tutti hanno la pressione alta ”. Parola di Carlo Verdone, che insieme al regista Giovanni Veronesi ha invitato gli italiani a non dimenticare di “misurare regolarmente la pressione, a maggior ragione se a casa c’è un’ereditarietà, se ci sono familiari con ipertensione”. Una ‘prescrizione’, quella dell’interprete del dottor Raniero Cotti Borron i (il pignolo e ossessivo primario di ‘Viaggi di nozze’), fatta dal Policlinico Gemelli di Roma, dove il celebre attore e regista è intervenuto all’evento ‘Gestiamo insieme l’ipertensione”, appuntamento all’insegna di salute e spettacolo per diffondere buone pratiche e consapevolezza sulle insidie legate alla pressione alta, promosso dal professor Andrea Flex, responsabile del Centro Ipertensione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pressione alta? La ‘ricetta’ di Carlo Verdone e Giovanni Veronesi

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