Il 17 maggio si celebra la Giornata Mondiale dell’Ipertensione Arteriosa. In questa occasione, due noti professionisti del settore si sono recati presso l’ospedale Gemelli per condividere le loro raccomandazioni sul tema. Le loro osservazioni si inseriscono in un dibattito più ampio sulla diffusione e la percezione di questa condizione, spesso trattata come un argomento scontato. La visita ha visto anche la partecipazione di altri esperti e rappresentanti del settore sanitario, impegnati a sensibilizzare l’opinione pubblica.

Possono arrivare anche da dove non te l’aspetti le parole giuste per parlare di ipertensione. Che è necessario trovare perché del tema si parla tanto, fino a diventare quasi un rumore di fondo, al quale nessuno presta più davvero attenzione. Ma quando a rilanciare il tema ‘ipertensione’ sono due big del calibro di Carlo Verdone e Giovanni Veronesi, ecco che l’attenzione torna a essere magicamente catalizzata. “L’invito per tutti – afferma Verdone – è quello di misurare regolarmente la pressione, a maggior ragione se a casa c’è un’ereditarietà, se ci sono familiari con ipertensione.” L’incontro con Carlo Verdone e Giovanni Veronesi è andato... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il dottor Carlo Verdone e Giovanni Veronesi al Gemelli: le loro "prescrizioni" per la Giornata Mondiale dell’Ipertensione Arteriosa

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