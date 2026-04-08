Berrettini si è scusato con Carlo Verdone dopo la vittoria su Medvedev a Monte Carlo | ne avevano parlato

Dopo aver vinto contro Medvedev a Monte Carlo, Matteo Berrettini ha rivolto un messaggio sulla telecamera dicendo

"Scusa Carlo V!": ecco a chi era rivolto il messaggio scritto da Matteo Berrettini sulla telecamera dopo aver umiliato Medvedev a Monte-Carlo. Il retroscena sull'amicizia con Carlo Verdone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Si parla di: Tennis, Berrettini, la vittoria su Medvedev e poi le scuse a Carlo Verdone.

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