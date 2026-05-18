Pressione alta | i consigli di Carlo Verdone e Giovanni Veronesi per prevenirla

Due figure pubbliche italiane hanno rivolto un messaggio ai cittadini riguardo alla pressione arteriosa. Durante un appello dal Policlinico Gemelli, uno degli attori e un regista hanno invitato a monitorare regolarmente la pressione, evidenziando l’importanza di farlo specialmente se in famiglia ci sono casi di ipertensione. L’iniziativa si inserisce in una campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari, che coinvolge anche l’uso di app e altri strumenti di controllo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui