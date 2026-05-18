Pressione alta | i consigli di Carlo Verdone e Giovanni Veronesi per prevenirla
Due figure pubbliche italiane hanno rivolto un messaggio ai cittadini riguardo alla pressione arteriosa. Durante un appello dal Policlinico Gemelli, uno degli attori e un regista hanno invitato a monitorare regolarmente la pressione, evidenziando l’importanza di farlo specialmente se in famiglia ci sono casi di ipertensione. L’iniziativa si inserisce in una campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari, che coinvolge anche l’uso di app e altri strumenti di controllo.
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’appello dal Policlinico Gemelli. Carlo Verdone e il regista Giovanni Veronesi hanno lanciato un messaggio chiaro agli italiani: controllare regolarmente la pressione arteriosa è fondamentale, soprattutto in presenza di casi di ipertensione in famiglia. L’occasione è stata l’evento “Gestiamo insieme l’ipertensione”, organizzato al Policlinico Gemelli di Roma dal professor Andrea Flex, responsabile del Centro Ipertensione. L’iniziativa ha unito informazione medica e spettacolo con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui rischi legati alla pressione alta. Verdone, con la sua consueta ironia, ha scherzato dicendo che “nel mondo dello spettacolo tutti hanno la pressione alta”, ma ha anche ribadito quanto sia importante non trascurare i controlli. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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