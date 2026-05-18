Le prescrizioni di Carlo Verdone e del regista Giovanni Veronesi al Gemelli per la Giornata Mondiale dell’Ipertensione Arteriosa

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ipertensione Arteriosa, due figure note del cinema italiano sono state ospitate in un ospedale romano per sensibilizzare sul tema. Durante l’evento, sono state discusse le problematiche legate a questa condizione, con interventi che hanno coinvolto medici e specialisti. La giornata ha visto anche la proiezione di un film e momenti di confronto tra professionisti e pubblico, con l’obiettivo di diffondere informazioni sulla prevenzione e la gestione dell’ipertensione.

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