Le prescrizioni di Carlo Verdone e del regista Giovanni Veronesi al Gemelli per la Giornata Mondiale dell’Ipertensione Arteriosa
In occasione della Giornata Mondiale dell’Ipertensione Arteriosa, due figure note del cinema italiano sono state ospitate in un ospedale romano per sensibilizzare sul tema. Durante l’evento, sono state discusse le problematiche legate a questa condizione, con interventi che hanno coinvolto medici e specialisti. La giornata ha visto anche la proiezione di un film e momenti di confronto tra professionisti e pubblico, con l’obiettivo di diffondere informazioni sulla prevenzione e la gestione dell’ipertensione.
“In sanguine foedus”, un murale di 1.000 metri racconterà le partenze da Napoli verso l’America, ecco il progetto ROMA (ITALPRESS) – Possono arrivare anche da fonti inattese le parole giuste per parlare di ipertensione. Che è necessario trovare perché del tema si parla tanto, fino a diventare quasi un rumore di fondo, al quale nessuno presta più davvero attenzione. Ma quando a rilanciare il tema ‘ipertensione’ sono due big del calibro di Carlo Verdone e Giovanni Veronesi, ecco che l’attenzione torna a essere magicamente catalizzata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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