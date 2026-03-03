Minorenne aggredito a Lanciano Ascom Abruzzo chiede maggiore presidio serale nelle zone del centro
Sabato sera, nel centro di Lanciano, un adolescente è stato aggredito da un gruppo di coetanei, riportando un trauma cranico e altre ferite. L'episodio ha portato l'Ascom Abruzzo a chiedere un maggiore presidio serale nelle zone centrali della città. L'aggressione ha richiesto il ricovero ospedaliero del minorenne, che si trova ora sotto assistenza medica.
Ascom Abruzzo esprime forte preoccupazione per quanto accaduto sabato sera in centro a Lanciano, dove un adolescente è stato aggredito da un gruppo di coetanei riportando un trauma cranico e diverse altre lesioni, con conseguente ricovero ospedaliero.L’episodio è avvenuto in una delle aree più. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
