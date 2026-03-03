Minorenne aggredito a Lanciano Ascom Abruzzo chiede maggiore presidio serale nelle zone del centro

Sabato sera, nel centro di Lanciano, un adolescente è stato aggredito da un gruppo di coetanei, riportando un trauma cranico e altre ferite. L'episodio ha portato l'Ascom Abruzzo a chiedere un maggiore presidio serale nelle zone centrali della città. L'aggressione ha richiesto il ricovero ospedaliero del minorenne, che si trova ora sotto assistenza medica.