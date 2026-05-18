Prenotazioni di finti finanzieri in hotel di tutta Italia poi i rimborsi ' fregatura' | scoperta la truffa

Le forze di polizia hanno scoperto un'organizzazione criminale che, attraverso prenotazioni fasulle effettuate da falsi finanzieri, aveva preso di mira hotel in tutto il paese. Dopo un'attività investigativa complessa, condotta sotto la supervisione della procura locale, è stato possibile smantellare il gruppo e smascherare il meccanismo delle truffe. Le indagini hanno portato alla luce come le vittime, in molti casi, abbiano subito rimborsi ingannevoli legati a prenotazioni inesistenti.

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