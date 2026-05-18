Prenotazioni di finti finanzieri in hotel di tutta Italia poi i rimborsi ' fregatura' | scoperta la truffa
Le forze di polizia hanno scoperto un'organizzazione criminale che, attraverso prenotazioni fasulle effettuate da falsi finanzieri, aveva preso di mira hotel in tutto il paese. Dopo un'attività investigativa complessa, condotta sotto la supervisione della procura locale, è stato possibile smantellare il gruppo e smascherare il meccanismo delle truffe. Le indagini hanno portato alla luce come le vittime, in molti casi, abbiano subito rimborsi ingannevoli legati a prenotazioni inesistenti.
Al termine di un'articolata attività d'indagine, i finanzieri del comando provinciale di Pisa, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno disarticolato un'organizzazione criminale su scala nazionale specializzata in truffe ai danni di strutture ricettive situate nelle principali. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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