Prenotazioni con carte rubate e finti rimborsi | la Guardia di Finanza di Pisa smaschera cinque truffatori
La Guardia di Finanza di Pisa ha smascherato un gruppo di cinque individui coinvolti in un sistema di truffe che ha interessato diciassette regioni italiane. Le indagini hanno rivelato che i sospettati utilizzavano carte di credito rubate per effettuare prenotazioni e richiedevano falsi rimborsi. L’operazione ha portato al sequestro di documenti e dispositivi elettronici riconducibili alle attività illecite, e ha portato all’arresto di alcune persone coinvolte.
PISA – Un giro di frodi architettato su scala nazionale, capace di colpire le strutture ricettive di ben diciassette regioni italiane, è stato smantellato dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pisa. L’operazione, coordinata dalla locale Procura della Repubblica e condotta operativamente dalla Compagnia di Pontedera, ha permesso di disarticolare un gruppo criminale specializzato in un raggiro tanto ingegnoso quanto dannoso per gli imprenditori del settore alberghiero, in particolare nelle province di Pisa, Verona, Padova e Perugia. Il meccanismo della truffa. L’inchiesta ha preso il via grazie alle segnalazioni di diversi albergatori finiti nella rete dei malviventi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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