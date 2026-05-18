Prenotazioni con carte rubate e finti rimborsi | la Guardia di Finanza di Pisa smaschera cinque truffatori

La Guardia di Finanza di Pisa ha smascherato un gruppo di cinque individui coinvolti in un sistema di truffe che ha interessato diciassette regioni italiane. Le indagini hanno rivelato che i sospettati utilizzavano carte di credito rubate per effettuare prenotazioni e richiedevano falsi rimborsi. L’operazione ha portato al sequestro di documenti e dispositivi elettronici riconducibili alle attività illecite, e ha portato all’arresto di alcune persone coinvolte.

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