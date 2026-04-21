Azzardo | affari per oltre 36 milioni di euro in cinque circoli di Taranto sequestri Guardia di finanza

Le autorità hanno sequestrato cinque circoli ricreativi nella provincia di Taranto, dove sono stati scoperti affari legati all’azzardo per un valore superiore ai 36 milioni di euro. Secondo quanto comunicato dalla Guardia di finanza, il prelievo unico erariale evaso da queste attività supera gli 8 milioni di euro, a causa dell’uso illecito di slot machine che distribuivano vincite in denaro. Le indagini hanno portato ai sequestri delle apparecchiature e alla contestazione delle irregolarità fiscali.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: È di oltre 8 milioni di euro il prelievo unico erariale evaso da cinque circoli ricreativi tarantini in relazione all’illecito utilizzo di “slot machine” eroganti vincite in denaro. Questo è il bilancio di un’attività ispettiva svolta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, nell’ambito di un piano coordinato di contrasto al gioco illegale e irregolare nel territorio della città di Taranto. Gli interventi rappresentano lo sviluppo, sul piano fiscale, di alcune operazioni di servizio condotte in sinergia dai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e del...🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Azzardo: affari per oltre 36 milioni di euro in cinque circoli di Taranto, sequestri Guardia di finanza Notizie correlate Accusa, truffa su bonus edilizi: sequestri di trenta immobili e oltre dieci milioni di euro anche nel tarantino Guardia di finanzaDi seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno dato esecuzione... Accusa, assegno unico a famiglie inesistenti: sequestri in Puglia per circa 1,4 milioni di euro Guardia di finanzaDi seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Il Tribunale di Foggia, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica alla... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Gioco d’azzardo, in Sicilia giocati oltre 16 miliardi nel 2025: 3.396 euro pro capite, bambini compresi; Gioco d’azzardo in Sicilia, in media si spende 3.400 euro per abitante: Caltanissetta parsimoniosa; Azzardo, la grande roulette non si ferma: nel 2025 bruciati 165 miliardi. Salerno è il secondo polo della Campania. F1 - PILOTI E TEAM SOTTO LA LENTE DI INGRANDIMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA: SI CONFIGURANO IPOTESI DI REATO O SANZIONI SALATISSIME Pochi giorni fa, Il Resto del Carlino ha riferito che la sezione bolognese della Guardia di Fina facebook A #Milano un giro di #escort di lusso nei locali alla moda. Tra i clienti ci sono anche calciatori di Serie A e un pilota di Formula Uno. La Guardia di finanza sequestra oltre un milione di euro. #Tg1 Stefano Fumagalli x.com