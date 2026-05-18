Prende a schiaffi una donna in strada a Como per un debito di 20 euro | denunciato
Ieri, domenica 17 maggio, in piazzale Giotto a Como, un uomo ha colpito con uno schiaffo una donna in strada a causa di un debito di 20 euro. Sul luogo dell’incidente è arrivata subito una pattuglia della Polizia di Stato, che ha preso nota dell’accaduto e ha avviato le procedure del caso. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e ha coinvolto due persone conosciutesi in precedenza. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'alterco.
L'episodio si è verificato ieri, domenica 17 maggio, in piazzale Giotto a Como. Sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cops Slap a Black Woman in Court —What She Did Next Froze Everyone
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