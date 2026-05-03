Richiama una donna per i rifiuti | vigilessa presa a colpi di casco e schiaffi a Triggiano

Una vigilessa in servizio a Triggiano è stata aggredita ieri, 3 maggio, mentre svolgeva un normale controllo sui rifiuti. Durante l'episodio, la donna è stata colpita con un casco e schiaffi da una persona che si opponeva all'intervento. L'aggressione si è verificata nel corso di un'attività di routine, senza che siano state fornite motivazioni precise per il gesto. La vigilessa ha riportato conseguenze fisiche dall'evento.

Aggredita con violenza mentre era impegnata in un'ordinaria attività di controllo. Vittima dell'episodio, avvenuto ieri 3 maggio, una vigilessa in servizio a Triggiano.Colpita con un casco e schiaffeggiataA riferire quanto accaduto è stato lo stesso sindaco della cittadina, Pino Toscano, che con.🔗 Leggi su Baritoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Arbitro donna minorenne presa a schiaffi e pugni nella partita giovanile in Sardegna, aggredita dal dirigente

Agguato di Santo Stefano a Triggiano, uomo colpito da 3 colpi d’arma da fuoco al torace: aggressore arrestatoEseguito un arresto a Triggiano (Bari) per tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma da fuoco.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Sono cattolica, ma non un’eco; Giornata salute donna, impegno Ucb su medicina di genere in cronicità; Francesca Michielin tra Medioevo e stregoneria nel singolo Una donna non può; Depressione postpartum, psichiatri Sip: curarsi non significa perdere i figli.

Coppia insulta l'arbitro a una partita di Giovanissimi, carabiniere fuori servizio richiama l'uomo e la donna e i due non presentano i documentiCAMPOFORMIDO (UDINE) - Un uomo di 48 anni e una donna di 38 sono stati denunciati dai carabinieri di Martignacco, in provincia di Udine ... msn.com

Scappa col Gratta e vinci da mezzo milione, la donna richiama il compagno: Sono partita per lavoro ma tornoEro partita per lavoro ma torno, così si è rifatta viva col compagno la donna che nelle scorse settimane ha vinto 500mila euro con un Gratta e vinci regalato dall’uomo per la festa delle donne e poi ... fanpage.it

Sotto il Tartarugone il Vintage Fest Siena richiama pubblico di tutte le età, con grande affluenza per tutta la giornata tra stand e curiosi - facebook.com facebook

PODCAST | PRIME PAGINE | Esplode il caso Minetti, il Colle richiama Nordio sulla grazia. L'attacco di Venezi dopo il licenziamento da La Fenice: "io bullizzata e offesa". #ANSA x.com