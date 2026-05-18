Prende a schiaffi una donna in piazzale Giotto per 20 euro e le rompe la borsa | denunciato
Nel pomeriggio di ieri a Como, in piazzale Giotto, una donna ha chiesto aiuto dopo essere stata aggredita da un uomo che conosceva. L’uomo le ha dato uno schiaffo e ha rotto la borsa, chiedendo la restituzione di 20 euro. La vittima ha chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto. L’uomo è stato denunciato per aggressione e danneggiamento. La donna ha riportato lievi ferite e ha consegnato una denuncia alle autorità.
Nel pomeriggio di ieri a Como, in piazzale Giotto, una donna ha chiesto aiuto dopo essere stata aggredita da un uomo che conosceva e che pretendeva la restituzione di 20 euro.Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Stato, l’uomo – un 53enne di origine argentina, cittadino italiano e residente. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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