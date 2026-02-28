Prende a calci una donna per rubarle la borsa poi si scaglia contro una guardia giurata | 21enne arrestato

Un ragazzo di 21 anni con precedenti è stato arrestato ieri fuori dall'ospedale di Sant'Anna a Como. Dopo aver tentato di rubare una borsa a una donna, ha poi aggredito una guardia giurata intervenuta sul posto. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine e portato in questura. La vicenda si è svolta in un’area pubblica, vicino all’ospedale.

A finire nei guai un ragazzo di 21 anni, con precedenti di polizia, che nella giornata di ieri fuori dall'ospedale di Sant'Anna (Como) ha prima tentato una rapina e poi avrebbe aggredito una guardia giurata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Como, la prende a calci e tenta di rubarle la borsa nel parcheggio dell’ospedale. Poi aggredisce una guardia al pronto soccorso: arrestatoComo, 28 febbraio 2026 – Un 21enne della Guinea, irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato venerdì...

Tunisino prende a forbiciate una donna e una guardia giurata. Poi uccide un cane. Il solito “curriculum”: alias e precedentiUn pomeriggio di ordinaria follia ha scosso il centro di Olbia dove un 26enne origine tunisina e richiedente asilo, senza permesso di soggiorno e...

Tutti gli aggiornamenti su Prende.

Temi più discussi: Mamma prende a calci e schiaffi i figli di uno e tre anni: l'hanno disturbata mentre stava al telefono; Panico in piazza: prende a calci e pugni i taxi, poi morde i poliziotti; La 'disturbano' mentre è al cellulare, prende a schiaffi e calci i figli di uno e 3 anni: mamma a processo; Mucca libera a Soncino crea il caos: prende a calci il veterinario che finisce in ospedale.

Prende a calci una donna per rubarle la borsa poi si scaglia contro una guardia giurata: 21enne arrestatoA finire nei guai un ragazzo di 21 anni, con precedenti di polizia, che nella giornata di ieri fuori dall'ospedale di Sant'Anna (Como) ha prima tentato ... fanpage.it

Como, la prende a calci e tenta di rubarle la borsa nel parcheggio dell’ospedale. Poi aggredisce una guardia al pronto soccorso: arrestatoChiamate le forze dell'ordine, i poliziotti sono intervenuti bloccandolo e portandolo in questura: si tratta di un 21enne ... ilgiorno.it

La domenica, nel cuore di Prenzlauer Berg, prende vita il Flohmarkt am Mauerpark: bancarelle infinite, vinili impolverati, vestiti vintage, profumi di street food e musica ovunque. È il posto perfetto per perdersi tra gli oggetti e trovare qualcosa che non sapevi di - facebook.com facebook

"Si prende il testo della riforma elettorale (brutta), si prendono i sondaggi e si proiettano i risultati futuri. L’elettorato considerato un gregge che segue il pastore. O il suo cane. Ma un elettore saggio nn vota allo stesso modo con sistemi diversi." @Davide x.com