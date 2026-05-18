Premio Pratola 2026 | tra sport e cultura all’Abbazia del Morrone
Quest’anno il Premio Pratola 2026 si svolge all’Abbazia del Morrone, coinvolgendo sia il settore sportivo che quello culturale. Sono in programma riconoscimenti a figure di rilievo che si sono distinte nelle rispettive discipline. L’evento si svolge in una location storica, che ospiterà partecipanti e ospiti provenienti da vari paesi. La manifestazione si inserisce nel calendario degli appuntamenti internazionali, attirando attenzione sulla capacità dell’abbazia di accogliere eventi di grande rilievo.
? Domande chiave Chi sono i grandi nomi che riceveranno i premi quest'anno?. Come farà l'Abbazia del Morrone a ospitare un evento internazionale?. Quali celebri personalità dello sport e della cultura parteciperanno alla serata?. Perché questa cerimonia può cambiare la percezione del territorio peligno?.? In Breve Testimonial Marcello Sorgi e conduttore Enrico Giancarli animeranno la serata all'Abbazia.. Premiati includono Remo Rapino, Francesca Lollobrigida, Edoardo Purgatori e Antonio Polito.. Esibizioni musicali di Rosanna Di Lisio, Massimo Domenicano e Gianni Ferreri arricchiranno l'evento.. Ritratti caricaturali di Franco Pasqualone saranno consegnati ai premiati durante la cerimonia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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