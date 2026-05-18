Premio Pratola 2026 | tra sport e cultura all’Abbazia del Morrone

Quest’anno il Premio Pratola 2026 si svolge all’Abbazia del Morrone, coinvolgendo sia il settore sportivo che quello culturale. Sono in programma riconoscimenti a figure di rilievo che si sono distinte nelle rispettive discipline. L’evento si svolge in una location storica, che ospiterà partecipanti e ospiti provenienti da vari paesi. La manifestazione si inserisce nel calendario degli appuntamenti internazionali, attirando attenzione sulla capacità dell’abbazia di accogliere eventi di grande rilievo.

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