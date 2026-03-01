Eccellenze del Gusto proclamati i vincitori del Premio Stella Ciociara 2025

Nella sede di Broadway Communications a Frosinone si sono svolti gli appuntamenti di premiazione del concorso “Stella Ciociara 2025”. Durante l’evento sono stati annunciati i vincitori di questa edizione, dedicata alle eccellenze del gusto. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle aziende e organizzatori, che hanno consegnato i riconoscimenti ai protagonisti del settore alimentare locale.

Si è tenuta negli uffici di Broadway Communications a Frosinone, la cerimonia di premiazione del concorso “Stella Ciociara 2025”. L’iniziativa, volta a celebrare e valorizzare il patrimonio enogastronomico del territorio, ha visto la partecipazione di autorità, partner e professionisti del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Caso Cicoli, anche Vitri all’attacco: "Grave non valorizzare le eccellenze""È inaccettabile che un primario utilizzi la propria notorietà e il proprio ruolo pubblico per pubblicizzare una collaborazione privata. Colle e le sue eccellenze top. RCR parte dalle radici locali e punta alle ambizioni globaliA Colle, dove la tradizione cristalliera si fa cifra identitaria e vocazione internazionale, l’impresa dialoga con la diplomazia economica per... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Eccellenze del Gusto Bandiere del Gusto in Puglia: Coldiretti conta 414 PAT e 35 nuove eccellenzeIn Puglia salgono a 414 le Bandiere del Gusto: 35 PAT in più. Coldiretti: filiera da 13 miliardi e lotta al fake in Italy. pugliapress.org Prosciutto veneto Dop, l'eccellenza del gusto torna a Montagnana: degustazioni, menù a tema, un nuovo padiglione e tanti spettacoliMONTAGNANA (PADOVA) - Dal 14 al 25 maggio torna l'evento che celebra un'eccellenza del gusto. La città murata è pronta ad accogliere la 25° edizione della Festa del prosciutto veneto Dop. La grande ... ilgazzettino.it