Preghiera della sera 18 maggio | l’invocazione per liberare il cuore dagli affanni prima di dormire

Prima di spegnere le luci e chiudere gli occhi, molte persone trovano conforto nelle parole di preghiera della sera. La preghiera dell’18 maggio invita a rivolgere un pensiero a Dio, chiedendo di liberare il cuore dagli affanni e di proteggere il riposo notturno. È un gesto che accompagna chi crede nel desiderio di affidarsi al dolce amore di Cristo, lasciandosi avvolgere dalle parole dei santi prima di dormire.

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Il giorno sta per volgere al termine: prima di addormentarci, affidiamo il nostro riposo a Dio e lasciamoci avvolgere dal dolcissimo amore di Cristo attraverso le parole dei santi. Prima di chiudere gli occhi e lasciare che il sonno ristori il corpo, è fondamentale ritagliare un istante per l’anima. La preghiera della sera 18 maggio diventa il nostro “eccomi” sussurrato nel buio, un ponte di luce che collega le fatiche appena vissute alla speranza del nuovo giorno che verrà. Al termine di questa giornata, mettiamoci in ascolto del silenzio, lasciando che ogni affanno si sciolga nella certezza di essere custoditi da mani sicure. Accogliamo nel cuore le parole infiammate d’amore di Santa Caterina da Siena per trovare il perfetto riposo nel Signore. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 18 maggio: l’invocazione per liberare il cuore dagli affanni prima di dormire ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Preghiera della sera 3 maggio: invocazione alla Santissima Trinità per un riposo serenoIn questa serata che volge al termine, eleviamo il nostro cuore alla Trinità per affidare il riposo e la vita al Padre Eterno, chiedendo fede e... Preghiera della sera, 20 Marzo 2026: esame di coscienza prima di dormire“Guidami a Te”: la preghiera della sera per fare un esame di coscienza e ritrovare la pace interiore. Idee per un gruppo di giovani adulti della parrocchia (18-39) reddit 16/5/26. Foglietto parrocchiale della domenica dell'Ascensione della CCS Cavarzere Centro (S. Mauro e S. Giuseppe e parrocchie collegate) x.com Preghiera della sera 10 maggio: nel segno della Santissima TrinitàConcludi con la preghiera della sera. Un atto di abbandono totale alla volontà del Padre e l'invocazione di Sant'Agostino alla Trinità. lalucedimaria.it