Stasera, alle 20 marzo 2026, viene recitata una preghiera della sera intitolata “Guidami a Te”. La preghiera invita a fare un esame di coscienza prima di andare a dormire, con l’obiettivo di trovare la pace interiore e riflettere sui propri pensieri e azioni della giornata. È una consuetudine che coinvolge molte persone in diversi contesti religiosi.

“Guidami a Te”: la preghiera della sera per fare un esame di coscienza e ritrovare la pace interiore. Affidiamo ogni nostro affanno al Signore per un sonno sereno e un riposo benedetto dalla Sua Grazia. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata che giunge al termine. Invochiamo la clemenza del Padre perché in questa notte ci protegga da tutti gli attacchi del maligno. Con questa semplice orazione chiediamo al Padre di far scendere su di noi il Suo Santo Spirito. Allontana, o Dio, ogni turbamento dalla questa notte che si apre dinanzi a noi. “Io veglio in una notte fonda. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 20 Marzo 2026: esame di coscienza prima di dormire

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NIGHT PRAYER MARCH 2026 | Catholic Night Prayers before SLEEP

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