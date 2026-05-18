A giugno si avvicina e con esso il termine per i contratti dei lavoratori precari dell’Ufficio del processo nel tribunale di Monza. La scadenza di questi contratti mette a rischio la continuità dei processi in programma nel mese di giugno. La questione riguarda circa una decina di persone impiegate in ruoli temporanei, la cui eventuale mancata proroga potrebbe influire sul regolare svolgimento delle udienze e delle attività giudiziarie previste in quel periodo.

Si annuncia un giugno bollente per la giustizia per la scadenza del contratto dei precari dell’Ufficio del processo in servizio al tribunale di Monza. Sono una settantina di lavoratori, vincitori di un concorso nazionale, assunti con contratti a tempo determinato, che scadono a fine giugno, con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per velocizzare e digitalizzare i processi. Il ministero della Giustizia ha pubblicato i bandi per la stabilizzazione di 9.119 posti a tempo indeterminato, suddivisi in tre avvisi distinti per profilo professionale, ausiliari dell’Ufficio del processo, tecnici di amministrazione e operatori di data entry. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Precari del tribunale in scadenza. A rischio i processi di giugno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Giustizia e personale: giugno bollente per i processi (a rischio) al Tribunale di MonzaMonza, 17 Maggio 2026 - Un giugno bollente in arrivo per la giustizia per la scadenza del contratto dei precari dell’Ufficio del Processo in servizio...

Precari PNRR all’Istat, la richiesta di FLC CGIL: prorogare i contratti in scadenza a giugno e avviare la stabilizzazioneGiovedì 16 aprile si è tenuto a Roma un partecipato presidio dei lavoratori precari del comparto università e ricerca.

Carta del docente ai precari, l'ennesima vittoria in tribunale: condannato il ministero dell'Istruzione ift.tt/BAq7YTg x.com

La Corte UE di Giustizia condanna l'Italia per abuso di contratti a termine con il personale ATA (segretari e bidelli): Sistema illegale, vanno favorite le procedure di assunzione a tempo indeterminato reddit

Giustizia e personale: giugno bollente per i processi (a rischio) al Tribunale di MonzaScade il contratto dei dipendenti precari che, in attesa del rinnovo a tempo indeterminato dal primo luglio, devono smaltire ferie e permessi e si rischia il rinvio di processi per mancanza del loro r ... ilgiorno.it

Docenti precari, il tribunale di Potenza riconosce l’indennità sostitutiva ferie maturate e non goduteIllegittimo collocare in ferie d’ufficio i docenti durante la sospensione delle attività didattiche. Il Tribunale di Potenza – Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Facciolla, con la sentenz ... basilicata24.it