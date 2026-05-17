A giugno si prospetta un mese intenso al Tribunale di Monza, con la scadenza del contratto dei precari dell’Ufficio del Processo. La situazione rischia di influenzare il normale svolgimento delle attività giudiziarie, mentre i lavoratori attendono risposte che ancora non sono arrivate. La questione riguarda circa venti precari, impegnati nelle attività di supporto al tribunale, e la loro sorte potrebbe determinare ripercussioni sulle procedure in corso. La decisione finale sulla loro posizione potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Monza, 17 Maggio 2026 - Un giugno bollente in arrivo per la giustizia per la scadenza del contratto dei precari dell’Ufficio del Processo in servizio al Tribunale di Monza. Sono una settantina di lavoratori, vincitori di un concorso nazionale, assunti con contratti a tempo determinato, che scadono a fine giugno, con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per velocizzare e digitalizzare i processi. Il Ministero della Giustizia ha pubblicato i bandi per la stabilizzazione di 9.119 posti a tempo indeterminato, suddivisi in tre avvisi distinti per profilo professionale, ausiliari dell'Ufficio del Processo, tecnici di amministrazione e operatori di data entry. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giustizia e personale: giugno bollente per i processi (a rischio) al Tribunale di Monza

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