Precari PNRR all’Istat la richiesta di FLC CGIL | prorogare i contratti in scadenza a giugno e avviare la stabilizzazione

Giovedì 16 aprile si è svolto a Roma un presidio di lavoratori precari del settore università e ricerca, organizzato dalla FLC CGIL. La sigla sindacale ha chiesto di prorogare i contratti in scadenza a giugno e di avviare le procedure per la stabilizzazione dei lavoratori coinvolti. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi lavoratori, riuniti per evidenziare la loro situazione.

Giovedì 16 aprile si è tenuto a Roma un partecipato presidio dei lavoratori precari del comparto università e ricerca. L'evento è stato organizzato dalla sigla sindacale FLC CGIL, insieme ai coordinamenti provenienti da diversi atenei e istituti italiani. Proprio a seguito di questa giornata, attraverso un comunicato stampa diffuso oggi 17 aprile 2026, l'organizzazione sindacale accende i riflettori sulla situazione lavorativa all'interno dell'Istat. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Piazzali Bertani, la denuncia di Usb: "Contratti in scadenza e nessuna stabilizzazione nonostante gli accordi, intervenga il prefetto"L'Unione sindacale di base: "Non c'è mai stata alcuna crisi, le minacce di licenziamenti per far firmare accordi al ribasso" Un accordo al ribasso... Precari della giustizia, Fp Cgil invoca la stabilizzazione per tutti: sit in davanti alla Corte d'AppelloLa notizia della stabilizzazione di 9369 precari assunti per il Pnrr conforta e gratifica l’Fp Cgil Area Metropolitana delle battaglie portate avanti.