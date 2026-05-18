A Prato, le forze dell'ordine hanno effettuato un'operazione contro i taxi abusivi, multando alcuni conducenti con sanzioni fino a 7249 euro e procedendo al sequestro di alcuni veicoli. Le attività sono state concentrate nei quartieri della città, dove sono stati identificati i conducenti operanti senza licenza. Le autorità hanno anche annunciato che, in presenza di irregolarità gravi, la sospensione della patente può essere decisa in conformità alle norme vigenti.

? Punti chiave Come sono stati individuati i conducenti nei quartieri di Prato?. Quali sono le sanzioni previste per la sospensione della patente?. Perché il trasporto non autorizzato mette a rischio i passeggeri?. Dove avverranno i prossimi controlli della Polizia Locale?.? In Breve Sanzioni amministrative tra 1812 e 7249 euro per i due conducenti.. Sospensione patenti per i trasgressori tra i 4 e i 12 mesi.. Sequestro dei veicoli impiegati dal Nucleo di Polizia Commerciale di Prato.. Rischi per la tracciabilità viaggi e l'equilibrio economico dei professionisti abilitati.. Due conducenti sono stati fermati dal Nucleo di Polizia Commerciale della polizia locale di Prato dopo aver svolto attività di trasporto passeggeri con mezzi non autorizzati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prato, raid contro i taxi abusivi: multe fino a 7249 euro e sequestri

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