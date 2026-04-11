Rieti raid dei Carabinieri | 8.500 euro di multe per pascoli abusivi

Nelle zone rurali del Reatino, i Carabinieri Forestali hanno effettuato controlli mirati e hanno multato diversi proprietari di bestiame. Sono state elevate multe per un importo complessivo superiore a 8.500 euro a causa di pascoli abusivi. Le operazioni rientrano in un’azione più ampia di sorveglianza contro le irregolarità legate alla gestione del territorio e alla tutela ambientale.

I Carabinieri Forestali hanno intensificato la sorveglianza nelle zone rurali del Reatino, sanzionando proprietari di bestiame per un totale superiore a 8.500 euro. L'operazione, condotta dai nuclei del Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti, ha permesso di individuare diverse irregolarità legate alla gestione del pascolo, con l'applicazione di cinque sanzioni amministrative nei confronti di chi non ha rispettato le norme vigenti. Equilibrio tra allevamento e tutela della vegetazione Le attività . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rieti, raid dei Carabinieri: 8.500 euro di multe per pascoli abusivi Roma: 240mila euro di multe per dehors abusivi e cibo sequestratoNel cuore pulsante di Roma, la polizia locale ha avviato un’operazione drastica contro l’occupazione abusiva degli spazi pubblici. Brindisi: 20mila euro di multe ai abusivi nel 2026La Polizia Locale di Brindisi ha registrato un aumento drastico delle sanzioni inflitte ai commercianti abusivi nei primi mesi del 2026, raggiungendo... Rieti, docente reatino denunciato dai carabinieri per abbandono di minori ed interruzione di pubblico servizioI Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rieti, a conclusione di una mirata attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica un insegnante ... rietinvetrina.it Rieti, ubriaco molesta i clienti di un locale e poi danneggia gli arredi nella stazione dei carabinieri: arrestatoRIETI - I Carabinieri della Stazione di Leonessa hanno tratto in arresto un venticinquenne di origini straniere, da tempo domiciliato nel comune reatino, con le ipotesi di reato di ... ilmessaggero.it