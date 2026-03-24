La Dda di Firenze ha notificato l’avviso di chiusura delle indagini a carico dell’ex sindaca di Prato, coinvolta in un caso di corruzione. L’indagine si concentra su presunti episodi legati a pratiche illecite durante il suo mandato amministrativo. Nessuna decisione giudiziaria è ancora stata presa, ma l’indagine si è conclusa con l’atto di chiusura e l’invio degli atti alla procura.

Ilaria Bugetti, come scrive La Nazione riportando la notizia della chiusura delle indagini, è stata costretta a dimettersi a inizio estate 2025, pertanto il Comune di Prato si avvia al rinnovo anticipato di sindaco e giunta con le imminenti elezioni Amministrative. Il comune di Prato ora è retto da un commissario prefettizio. Presso la società di Cini, riporta sempre La Nazione, era stata assunta part time Ilaria Bugetti dal 2016 al 2024. Bugetti prima di essere eletta sindaco era stata consigliere regionale della Toscana per il Pd. Per lei è scattata anche un’accusa di truffa avendo fruito della cassa integrazione Covid due mesi, per circa 345 euro. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Prato: ex sindaca Bugetti indagata, Dda chiude l’inchiesta per corruzione

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