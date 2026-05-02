Ricerche no stop per il 39enne disperso in mare Un elicottero a 30 miglia dalla costa in acqua i sommozzatori

Le ricerche del 39enne disperso in mare continuano senza interruzioni. Un elicottero sorvola l’area a circa 30 miglia dalla costa, mentre in acqua operano i sommozzatori. L’uomo era uscito a praticare kitesurf ieri pomeriggio nelle acque di Porto Cesareo, quando è scomparso a causa delle raffiche di vento provenienti da nord. Sul posto sono stati mobilitati equipaggi specializzati e mezzi di soccorso.

PORTO CESAREO – Proseguono senza sosta le ricerca del 39enne di Erchie scomparso nel pomeriggio di ieri mentre faceva kitesurf nelle acque al largo di Porto Cesareo, trasportato da raffiche di venti che spiravano dai quadranti settentrionali.Mimmo Piepoli era giunto nella località ionica con un.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Drone, elicottero e sommozzatori: ricerche senza sosta per 39enne disperso in marePORTO CESAREO - Proseguono le operazioni di ricerca del 39enne di Erchie, Cosimo Piepoli detto Mimmo, del quale da ieri non si hanno più notizie. Disperso in mare mentre praticava kitesurf: ricerche in corso sulla costaERCHIE - Ore di apprensione a Erchie per le sorti di un 39enne, Cosimo Piepoli detto Mimmo, scomparso nel pomeriggio di oggi, venerdì 1 maggio, nelle... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Tragedia del Trigno: stop alle ricerche intensive in mare, resta il dolore dei familiari di Mino Racanati; ***Vertice Ue: von der Leyen, per ora no stop regole bilancio ma 'stiamo in allerta'; Ricerca di minerali nelle vallate, la società rinuncia: stop al progetto; Terni, ricerche in corso per uomo scomparso: in campo forze dell'ordine, elicottero dei vigili del fuoco e sommozzatori. TeleRama. . Ricerche senza sosta a Porto Cesareo per Mimmo Piepoli, 39enne di Erchie, scomparso in mare mentre praticava kitesurf. Da venerdì pomeriggio operazioni di ricerca in mare, a terra e anche droni e aerei in volo, ma al momento nessuna traccia. - facebook.com facebook