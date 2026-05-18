Potenza Tomei dopo il pareggio | Non speculeremo al ritorno

Dopo il pareggio, il direttore sportivo ha dichiarato che la squadra non intende ricorrere a tattiche speculative nella partita di ritorno, lasciando intendere che l’approccio sarà più diretto e concentrato sui risultati. La questione del mancato rigore assegnato a Gori ha sollevato discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, anche se non sono stati annunciati cambiamenti di strategia ufficiali. La squadra si prepara ora alla sfida successiva senza modificare le proprie linee guida, come spiegato dal dirigente.

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? Punti chiave Come influenzerà il mancato rigore di Gori la mentalità del gruppo?. Perché Tomei ha rifiutato ogni strategia basata sulla speculazione tattica?. Chi sono i giocatori che hanno garantito la tenuta fisica dei bianconeri?. Come gestirà l'Ascoli la stanchezza accumulata per il match di ritorno?.? In Breve Del Sole e Guiebre ricevono elogi tecnici per la prestazione al Viviani.. D'Uffizi viene lodato per la solidità in fase offensiva e difensiva.. Gori sbaglia un calcio di rigore decisivo durante la ripresa.. Il ritorno dei playoff si giocherà mercoledì in casa del Potenza.. Il pareggio ottenuto dal Potenza contro l’Ascoli al Viviani segna il primo atto del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C, lasciando i bianconeri con un bilancio che oscilla tra la soddisfazione tecnica e il rammarico per il mancato rigore di Gori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Potenza, Tomei dopo il pareggio: «Non speculeremo al ritorno» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ascoli, pareggio con il Fossombrone: Tomei testa la rosa per i playoff? Punti chiave Come influenzerà la gestione del minutaggio la condizione fisica dei giocatori? Perché il gol di Giometti ha messo in difficoltà i... Catania, soltanto un pareggio al Massimino contro il Potenza: 1-1Il Catania non va oltre l’1-1 in casa contro il Potenza, al termine di una gara che lascia l'amaro in bocca. Potenza-Ascoli 0-0, Tomei: Ottima prestazione contro una squadra pericolosa. Gori si sentiva di tirare il rigore picenotime.it/it/pagine/59F8… #seriec #playoffseriec #PotenzaAscoli x.com Potenza-Ascoli 0-0, la voce di Tomei in sala stampa: Non abbiamo perso il ritmo dopo 3 settimane di stop, nella ripresa potevamo concretizzare meglioVi proponiamo le dichiarazioni dell'allenatore dell'Ascoli Francesco Tomei nella sala stampa dello stadio Viviani al termine del match pareggiato contro il Potenza nell'andata del secondo turno elim ... picenotime.it Potenza-Ascoli 0-0, Tomei: Ottima prestazione contro una squadra pericolosa. Gori si sentiva di tirare il rigoreL'allenatore dell'Ascoli Francesco Tomei ha parlato nella sala stampa dello stadio Viviani al termine del match pareggiato contro il Potenza nell'andata del secondo turno nazionale dei playoff del ... picenotime.it