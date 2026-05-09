Ascoli pareggio con il Fossombrone | Tomei testa la rosa per i playoff

Nella partita tra Ascoli e Fossombrone, il risultato è terminato in parità. Durante l’incontro, i giocatori sono stati sottoposti a valutazioni sulla condizione fisica e sulla gestione del minutaggio, in vista dei prossimi impegni. Il gol segnato da Giometti ha causato problemi alla squadra di casa, influenzando il corso della partita. La squadra di Tomei ha così intensificato le proprie analisi per i playoff.

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? Punti chiave Come influenzerà la gestione del minutaggio la condizione fisica dei giocatori?. Perché il gol di Giometti ha messo in difficoltà i bianconeri?. Quale strategia adotterà Tomei per affrontare la trasferta del 17 maggio?. Chi sarà l'avversario dell'Ascoli dopo i sorteggi del 14 maggio?.? In Breve Silipo segna al nono minuto, Giometti pareggia per il Fossombrone al trentesimo.. Arbitro Nicolò Dorillo dirige il test amichevole disputato al campo Del Duca.. L'avversario dei playoff sarà noto il 14 maggio dopo il primo turno.. L'andata dei playoff si giocherà in trasferta domenica 17 maggio.. Al Del Duca, Silipo sblocca la sfida contro il Fossombrone dopo soli nove minuti, mentre l’Ascoli gestisce i ritmi in vista dei playoff del 17 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ascoli, pareggio con il Fossombrone: Tomei testa la rosa per i playoff ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate L’Ascoli punta sui suoi gioielli. Playoff, le prossime mosse di TomeiLe prestazioni e i risultati fatti registrare dall’Ascoli nel corso della regular season saranno il miglior biglietto da visita da sfoggiare nel... Atletico Ascoli, pareggio in Senigallia: l’obiettivo playoff è vicinoL'Atletico Ascoli si porta a casa un pareggio in trasferta contro la Vigor Senigallia, un risultato che non scalfisce la posizione della squadra... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L’Atletico Ascoli chiude il campionato con un pareggio: 1-1 col Teramo; Atletico, che bello essere nei playoff; Serie D, Atletico Ascoli –Teramo1-1. Le due squadre si ritroveranno ai playoff; SERIE D. Il Teramo strappa un punto all'Atl. Ascoli. Vigor, il pareggio arriva all’ultimo respiro. L’Atletico Ascoli rimpiange l’occasione fallitaAll’ultimo respiro la Vigor riacciuffa l’Atletico Ascoli grazie a una provvidenziale zuccata di Urso. Si chiude con un pareggio sostanzialmente giusto un derby avvincente ed equilibrato. Tante ... ilrestodelcarlino.it Ascoli Calcio, per Ndoj il gol a Pesaro e poco altro. Solamente 3 presenze da titolare, nessuna nel girone di ritornoIn carriera vanta 3 presenze nei playoff di Serie C, tutte con il Catania a Maggio 2024. Nel match perso 2-1 ad Avellino nel ritorno dei quarti di finale fu protagonista di un assist per Pietro Cianci ... picenotime.it In campo oggi la Primavera: alle 11.30 gli azzurrini di mister Filippeschi al Picchio Village sfideranno l'Ascoli nell'ultima giornata di campionato x.com