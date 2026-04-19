Catania soltanto un pareggio al Massimino contro il Potenza | 1-1

Il Catania ha pareggiato 1-1 in casa contro il Potenza, in una partita giocata al Massimino. Al 36’ del primo tempo, il Potenza ha aperto le marcature con un gol su calcio di rigore. Nella ripresa, il Catania ha pareggiato al 78’ con un colpo di testa su calcio d’angolo. La gara si è conclusa con il risultato di parità, lasciando entrambe le squadre a quota zero punti in classifica.

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